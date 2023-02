un super loto Salle Richard Lejeune Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

un super loto Salle Richard Lejeune, 12 mars 2023, Roubaix. un super loto Dimanche 12 mars, 12h30 Salle Richard Lejeune L’association du groupe Jean Macé Organise UN SUPER LOTO handicap moteur;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap psychique mi;ii;vi;pi Salle Richard Lejeune 21 rue d’Anzin 59100 Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=13c4aa18-f5e7-4a29-8709-611cd8f3c108 L’association du groupe Jean Macé

Organise UN SUPER LOTO

LE dimanche 12 Mars 2023 Ouverture des portes à 12h30

Début des parties +/-14h00

Salle Richard LEJEUNE rue d’Anzin

Roubaix 59100

5 PARTIES

Pour les cartes cadeaux (en cas d’égalité) la somme sera partagée entre gagnant

Prix du Carton

3€ le Carton / 10€ les 7 Cartons / 20€ les 15 Cartons

20€ la Plaque de 24 Cartons

Interdiction de jouer a plusieurs sur la même plaque pour cause l’annulation du gain.

Les cartons pour toute la journée

Plus : La super partie 2€ le cartons la moitié de la somme et distribuer aux gagnants

Restauration ; Sandwichs – croque-monsieur – boissons – café – thé –

Au profit des enfants de l’école

Jean Macé Primaire

I p ns

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT AU 06/67/09/20/21

pour réserver que par 07/68/39/62/04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T12:30:00+01:00

2023-03-12T19:00:00+01:00 L’association du groupe Jean Macé

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Salle Richard Lejeune Adresse 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Est Ville Roubaix Age maximum 99 lieuville Salle Richard Lejeune Roubaix Departement Nord

Salle Richard Lejeune Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

un super loto Salle Richard Lejeune 2023-03-12 was last modified: by un super loto Salle Richard Lejeune Salle Richard Lejeune 12 mars 2023 roubaix Salle Richard Lejeune Roubaix

Roubaix Nord