Réunion publique – Quartiers Est
Mardi 15 novembre, 18h00
Salle Richard Lejeune

Entrée libre

Salle Richard Lejeune
21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Est

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=13c4aa18-f5e7-4a29-8709-611cd8f3c108 Travaux de requalification et d’aménagement des quais du Sartel et de Lorient.

Présentation du projet et du calendrier des travaux.

En présence de : Catherine Cressent, Adjointe au Maire en charge des quartiers Est

Alexandre Garcin, 3e Adjoint au Maire en charge de la voierie, des mobilités et du stationnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T18:00:00+01:00

2022-11-15T20:00:00+01:00 Ville de Roubaix

Lieu Salle Richard Lejeune
Adresse 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Est
Ville Roubaix

