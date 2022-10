Forum « accès aux droits » pour les + de 55 ans Salle Richard Lejeune Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Forum « accès aux droits » pour les + de 55 ans Salle Richard Lejeune, 14 octobre 2022, Roubaix. Forum « accès aux droits » pour les + de 55 ans Vendredi 14 octobre, 14h00 Salle Richard Lejeune

Entrée libre

Forum d’accès aux droits pour les 55 ans et + Salle Richard Lejeune 21 rue d’Anzin 59100 Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=13c4aa18-f5e7-4a29-8709-611cd8f3c108 Les centres sociaux roubaisiens organisent un forum d’accès aux droits pour les 55 ans et +

Le vendredi 14 octobre de 14h à 17h à la salle Lejeune – 21 rue d’anzin – 59100 Roubaix De nombreux participants :

– La Coopérative Chibani,

– Roubaix Alzheimer,

– Interfaces,

– Le Graal,

– CH Roubaix,

– Maison des Aidants et le dispositif OCTAVE,

– Réseau de confiance Humanis Malakoff,

– Ensemble autrement,

– Générations Cultures,

– Centre d’examen de santé de Roubaix

– Les CSX de Roubaix

– CCAS de Roubaix : le pole autonomie, le médiateur santé, le pole social

– CPAM

– AGIRC ARRCO Hauts de France Seront présent pour répondre aux questions des habitants – suivi d’un pot de l’amitié.

Pour plus de renseignements : veuillez appeler le 03 20 26 04 11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-14T17:00:00+02:00 Forum

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Salle Richard Lejeune Adresse 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Est Ville Roubaix Age minimum 55 Age maximum 99 lieuville Salle Richard Lejeune Roubaix Departement Nord

Salle Richard Lejeune Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Forum « accès aux droits » pour les + de 55 ans Salle Richard Lejeune 2022-10-14 was last modified: by Forum « accès aux droits » pour les + de 55 ans Salle Richard Lejeune Salle Richard Lejeune 14 octobre 2022 roubaix Salle Richard Lejeune Roubaix

Roubaix Nord