Exposition champignons et plantes toxiques Salle Retailleau Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Exposition champignons et plantes toxiques Salle Retailleau Treize-Septiers, 28 octobre 2023, Treize-Septiers. Exposition champignons et plantes toxiques 28 et 29 octobre Salle Retailleau Entrée Gratuite Salle Retailleau Rue de la Croix Rouge – 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:30:00+01:00 Association mycologique de l’ouest – Section Boussay Détails Catégories d’Évènement: Treize-Septiers, Vendée Autres Lieu Salle Retailleau Adresse Rue de la Croix Rouge - 85600 Treize-Septiers Ville Treize-Septiers Departement Vendée Lieu Ville Salle Retailleau Treize-Septiers latitude longitude 46.985116;-1.230349

Salle Retailleau Treize-Septiers Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treize-septiers/