Bal musette – Le Bal des Canailles
17 décembre 2022 et 25 février 2023
Salle Résistance

5 €

Bal populaire comme l’étaient les bals musette, le Bal des Canaille est ouvert à tous. Les danses pratiquées sont toutes très simples et sont à la porté de tous. Salle Résistance 50 avenue de la Résistance Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« link »: « http://paribal.fr/animation/bal-des-canailles/ »}] Julie la Môme, Pierrôt la Gambille et tous les participants pourront vous initier aux danses si vous ne les connaissez pas déjà.

Vous danserez au son des musiques sélectionnées par Pierrôt la Gambille, des musiques à danser et des chansons réalistes en Français. Vous pourrez danser valse, paso, tango, foxtrot, java, marche, boston, et aussi polka, chacha, samba, mambo, boléro, etc…

Entrée 5€ Le programme et les détails c’est ici : http://paribal.fr/animation/bal-des-canailles/

2022-12-17T15:00:00+01:00

2023-02-25T18:00:00+01:00 Paribal

