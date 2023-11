Rendez-vous de la transition : fabriquons des nichoirs et mangeoires Salle Renée Losq Sainte-Luce-sur-Loire, 13 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-01-13

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui Tout public

Changement climatique, perte d’habitat et rareté des ressources pèsent sur la faune sauvage, et notamment les oiseaux. Et si nous leur faisions une place dans nos jardins ou sur nos balcons ? Apprenons ensemble à construire des nichoirs et des mangeoires ! Il s’agit de la deuxième date des Rendez-vous de la transition, qui incitent les Lucéens et Lucéennes à agir en faveur de l’environnement.

Salle Renée Losq Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 36 02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/fabriquons-nichoirs-et-mangeoires-pour-les-oiseaux/