Bal de la St Sylvestre Salle René Rieu, Millau (12) Bal de la St Sylvestre Salle René Rieu, Millau (12), 31 décembre 2023, . Bal de la St Sylvestre Dimanche 31 décembre, 19h30 Salle René Rieu, Millau (12) 15e L ‘Association les Ateliers de la Muse organise pour la 8ième année Le 31 Décembre 2023. Salle de la Menuiserie à Millau Un Grand Bal Trad de la St Sylvestre avec 4 groupes Alain Magurno, Rita Boga Folk Les Grattes-Berles et Vira-Solelh et en Final le Boeuf musical avec les musiciens et vous ! Ouvertures des portes à 19H30 suivi du repas tiré du sac. Bal à 21 H Prévoir repas, couverts et boissons, (pas de buvette organisée). Tarif : 15e par personne (gratuit.enfants de -de 16 ans) 12e tarif réduit (étudiant et sans emploi) Réservation conseillée*. à* atelierdelamuse@gmail.com ou Anne au 06.15.11.69.62 source : événement Bal de la St Sylvestre publié sur AgendaTrad Salle René Rieu, Millau (12) Au Crea, Bd Sadi Carnot

