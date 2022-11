Bal Trad de La Saint Sylvestre Salle René Rieu, Millau (12)

avec Alain Marguno et Vira-Solelh Salle René Rieu, Millau (12) Au Crea, Bd Sadi Carnot Salle René Rieu, 12100 Millau, France [{« link »: « mailto:atelierdelamuse@gmail.com »}, {« link »: « https://atelierdelamuse.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39935 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Réveillon Folk organisé par les Ateliers de la Muse de Millau (12) 19h30 Ouverture des portes 20h Repas et Boissons sortis du panier (pas de buvette) suivi du Grand Bal avec – Vira Solelh (Accordéon diatonique, vielle électro, cornemuse, cabrette, ukulélé, percussions, violon, chant). Un répertoire mélangeant Musique traditionnelle et Compositions. – Alain Magurno (Accordéon diatonique).Musique Trad/actuelle et des Musiciens invités. P.A.F : 10e Réservations : atelierdelamuse@gmail.com Site de l ‘association https://atelierdelamuse.jimdofree.com/ source : événement Bal Trad de La Saint Sylvestre publié sur AgendaTrad

