Bal folk Salle René Rieu Crea, Millau (12) Bal folk Salle René Rieu Crea, Millau (12), 18 novembre 2023, . Bal folk Samedi 18 novembre, 20h30 Salle René Rieu Crea, Millau (12) 7 euros 20h30-22h : Tindelou avec François (cabrette, flûte) , Yveline (violon), Daniel (banjo) et Chantal (accordéon diatonique) 22h15-24h : Kitchàclaou: mélodies et chants à danser avec: Christian Bruyère (accordéon diatonique , chant, percussions) et Michel Lacombe (violon, chant) : source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Salle René Rieu Crea, Millau (12) 2, Rue Paul Bonhomme

Salle René Rieu Crea, 12100 Millau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45405 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle René Rieu Crea, Millau (12) Adresse 2, Rue Paul Bonhomme Salle René Rieu Crea, 12100 Millau, France Age max 110 Lieu Ville Salle René Rieu Crea, Millau (12) latitude longitude 44.098489;3.07915

Salle René Rieu Crea, Millau (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//