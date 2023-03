Salon du vin et de la gastronomie Salle René Larcheron Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Salon du vin et de la gastronomie Salle René Larcheron, 1 avril 2023, Ferrieres-en-gatinais. Salon du vin et de la gastronomie 1 et 2 avril Salle René Larcheron L’association Vignes et Oenologie du Gâtinais organise le Salon du vin et de la gastronomie sur deux jours le samedi 1er de 10 h à 20 h et le dimanche 2 avril de 10 h à 18 h.

Au programme : découverte du vin, animations et exposition sur la vigne dans le Gâtinais. Entrée libre Entrée libre Salle René Larcheron 40 rue des fossés, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 FMACEN045V509VGR avoeg

Détails Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Salle René Larcheron Adresse 40 rue des fossés, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville Salle René Larcheron Ferrieres-en-gatinais

Salle René Larcheron Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Salon du vin et de la gastronomie Salle René Larcheron 2023-04-01 was last modified: by Salon du vin et de la gastronomie Salle René Larcheron Salle René Larcheron 1 avril 2023 Ferrières-en-Gâtinais Salle René Larcheron Ferrieres-en-gatinais

Ferrieres-en-gatinais