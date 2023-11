Téléthon St Geours de Maremne Salle René Lapeyre Saint-Geours-de-Maremne, 2 décembre 2023, Saint-Geours-de-Maremne.

Saint-Geours-de-Maremne,Landes

Au programme de cette édition 2023 : , rando VTT, marches, Bike and run, cours de zumba et cours de pilates. Pour les activités, une participation de 5 euros est demandée par personne. Petit déjeuner et restauration sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 14:00:00. .

Salle René Lapeyre

Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the program for this 2023 edition: mountain biking, walks, bike and run, zumba and pilates classes. A fee of 5 euros per person will be charged for all activities. Breakfast and catering on site.

En el programa para 2023: bicicleta de montaña, paseos, bike and run, clases de zumba y pilates. Todas las actividades tienen un coste de 5 euros por persona. Desayuno y servicio de comidas in situ.

Auf dem Programm für die Ausgabe 2023 stehen: , Mountainbike-Touren, Wanderungen, Bike and Run, Zumba-Kurse und Pilates-Kurse. Für die Aktivitäten wird eine Teilnahmegebühr von 5 Euro pro Person erhoben. Frühstück und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par OTI LAS