La journée Mascaret salle rencontre, Gradignan (33) La journée Mascaret salle rencontre, Gradignan (33), 2 juin 2024 07:30, . La journée Mascaret Dimanche 2 juin 2024, 09h30 salle rencontre, Gradignan (33) Organisation d’une journée festive avec tous les ateliers de Mascaret. 9h30 à 12h30 4 ateliers gratuits de danses (programme à affiner). 12h30 à 14h00 apéritif, pique-nique dans le parc, mini-concert de l’atelier « musique d’autrefois ». 15h00 à 20h00 bal trad avec 4 groupes (sous réserve de confirmation) (mascaret, polkalune, R3M, groupe de folk musique d’angleterre) source : événement La journée Mascaret publié sur AgendaTrad salle rencontre, Gradignan (33) 139-141, Rue de la Croix de Monjous, salle rencontre

salle rencontre, 33170 Gradignan, France

2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Détails Heure : 07:30 Lieu salle rencontre, Gradignan (33) Adresse 139-141, Rue de la Croix de Monjous, salle rencontre salle rencontre, 33170 Gradignan, France

