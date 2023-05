Concert élèves de l’école de musique salle Renaissance, 3 juin 2023, Montfaucon-en-Velay.

Montfaucon-en-Velay,Haute-Loire

concert de l’école de musique Apausecroche suivi d’un moment convivial.

2023-06-03 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

salle Renaissance

Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



concert by the Apausecroche music school followed by a convivial moment

concierto de la escuela de música Apausecroche seguido de un momento de convivencia

konzert der Musikschule Apausecroche mit anschließendem gemütlichen Beisammensein

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon