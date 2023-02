Conférence présentation des ateliers d’accompagnement en parentalité Salle RDM Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Conférence présentation des ateliers d’accompagnement en parentalité Salle RDM, 10 février 2023, Senlis. Conférence présentation des ateliers d’accompagnement en parentalité Vendredi 10 février, 19h30 Salle RDM

entrée libre, sur réservation (nombre de places limitées

Les ateliers d’accompagnement en parentalité “approche Faber & Mazlish” : éducation positive et bienveillante. Mettre des limites dans le respect de l’intégrité physique et psychique de l’enfant. Salle RDM 30 Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France animatrice d’atelier d’accompagnement en parentatité selon l’approche Faber & Mazlish, je vous présente ces ateliers et l’intérêt de trvouer des outils de communication pour une éducation positive et bienveillante. Le Dr Ginott écrivait : un enfant qui se sent bien se comporte bien. Comment l’aider ? en accueillant ses sentiments mais savons nous écouter vraiment ? et utilisons nous les mots justes pour faire grandir son estime de soi chez un enfant ? ou pour l’autonomiser ?

Vendredi 10 février 2023 à 19h30, nous évoquerons tout cela et pourrons échanger ensuite de façon informelle.

Les mots que nous utilisons contribuent à construire la personnalité de nos enfants… prenons en conscience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Salle RDM Adresse 30 Avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis Ville Senlis Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Salle RDM Senlis Departement Oise

Salle RDM Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Conférence présentation des ateliers d’accompagnement en parentalité Salle RDM 2023-02-10 was last modified: by Conférence présentation des ateliers d’accompagnement en parentalité Salle RDM Salle RDM 10 février 2023 Salle RDM Senlis Senlis

Senlis Oise