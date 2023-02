« J’peux pas j’ai Racine ! » Salle Raymond Devos, 25 mars 2023, Steene.

« J’peux pas j’ai Racine ! » Samedi 25 mars, 19h00 Salle Raymond Devos

5 € / gratuit pour les moins de 18 ans

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Salle Raymond Devos 45 Rue de la Mairie, 59380 Steene Steene 59380 Nord Hauts-de-France

CETTE PIÈCE VOUS DONNERA ENVIE DE DÉLAISSER VOTRE SMARTPHONE AU PROFIT DE LA LITTÉRATURE.

MAIS COMMENT ?

En découvrant Héloïse. Jeune lycéenne à la vie bien remplie. Elle est entourée d’amis et croise un tas de gens. Mais il y a des hauts et des bas, des amours plus ou moins heureuses… Et puis il y a ce fichu exposé sur Racine à préparer… ! Sa rencontre avec les grands textes du XVIIe siècle est d’abord très laborieuse. Mais au fur et à mesure, Héloïse réalise que sa propre existence est très proche de celle d’Hermione, personnage qu’elle découvre en lisant Andromaque. Otage assumée du monde numérique, mais se sentant toujours seule, sa vie se déplie peu à peu dans sa contemplation de l’autre. Elle se découvre et se révèle à elle-même. Elle n’est plus tout à fait seule.



©Cie La Belle Histoire