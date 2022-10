8e festival du film d’architecture Salle Raugraff, 15 novembre 2022, Nancy.

8e festival du film d’architecture 15 – 20 novembre Salle Raugraff

Entrée libre

La programmation de cette 8e édition est riche de constructions déroutantes, de cet imaginaire qui a donné envie aux hommes d’élever la tour de Babel ou de tendre le viaduc de Millau. handicap moteur mi

Salle Raugraff 13 rue des Ponts 54000 Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Téléchargez le programme en PDF : https://bit.ly/3g3e5h0

Évènement : https://fb.me/e/349462m6L

☵ Séances ☵

(accompagnées d’un éclairage)

15.11 ⬝ Nancy ⬝ 18h

École nationale supérieure d’architecture

Les Visionnaires, de Julien Donada

16.11 ⬝ Thionville ⬝ 14h

Cinéma La Scala

Le Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki

16.11 ⬝ Metz ⬝ 14h

Cinéma Klub

Le Château ambulant, de Hayao Miyazaki

16.11 ⬝ Metz ⬝ 20h

Cinéma Klub

Playtime, de Jacques Tati

16.11 ⬝ Nancy ⬝ 20h

Salle Raugraff

Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve

17.11 ⬝ Ludres ⬝ soirée

UGC Ciné-Cité

Black Panther: Wakanda Forever, de Ryan Coogler

17.11 ⬝ Nancy ⬝ 20h

Salle Raugraff

Les Ateliers Loire, éclats de lumière, de Gilles Blaize

La Maison de verre, de Stan Neumann & Richard Copans

18.11 ⬝ Nancy ⬝ 20h30

Salle Raugraff

Ciné-concert

Le Roi et l’Oiseau, de Paul Grimault, appuyé par la composition originale du musicien Mathias Delplanque après sa résidence à L’Autre Canal.

19.11 ⬝ Nancy ⬝ 14h

Salle Raugraff

Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud

19.11 ⬝ Nancy ⬝ 18h30

Musée des beaux-arts

Cube, de Vincenzo Natali

☵ Autour des projections ☵

Ateliers

Les Mini-univers des Ateliers Virgules , une médiation ludique entre le zootrope et le fond vert, pour « explorer ses émotions, observer ses perceptions, comprendre et questionner ses représentations ».

Le Court-Toit, une micro-architecture de projection de courts-métrages proposée par l’association Les Courtisans, installée à deux pas de la salle Raugraff. Le collectif donnera également un atelier de stop motion.

Concours étudiant

Sur le thème des Architectures impossibles, les étudiants de toute la France seront invités à produire une vidéo de 4 mn maximum. Les projections et récompenses seront données le dimanche 20 novembre à 14h, autour de collations proposées par des associations étudiantes de l’école d’architecture.

Escape game

Imaginé par des étudiants de l’école d’architecture et Les Francs Limiers – Concepteurs ludiques, cet escape game permettra de découvrir la médiathèque de l’école… et peut-être de remplacer l’irremplaçable concierge !

Visite de la bibliothèque de la fac de droit et son abri antiaérien

Après la destruction de l’établissement universitaire par un bombardement en octobre 1918, le nouveau bâtiment, imaginé en 1932 par Alfred Thomas et Frédéric Wielhorski, et décoré par Jean Prouvé et Frédéric Steiner, voit son sous-sol aménagé dans la perspective d’une potentielle attaque.

☵ Partenaires ☵

Le Festival du film d’architecture 2022 est organisé avec le soutien ou la participation du musée des beaux-arts de Nancy, de l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel (IECA), de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, des cinémas Klub, La Scala et UGC, du label de musique Ici d’ailleurs, de L’Autre Canal scène de musiques actuelles et de la ville de Nancy.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T18:00:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00

