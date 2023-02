Des dédicaces Salle Raphaël de Barros Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Des dédicaces Salle Raphaël de Barros, 1 avril 2023, Villeurbanne. Des dédicaces 1 et 2 avril Salle Raphaël de Barros Des dédicaces en continu pendant tout le week-end de la Fête ! Salle Raphaël de Barros 251 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charmettes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Tout au long du week-end, de 10h à 19h, vos auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices préféré.e.s et celles et ceux que vous ne connaissez pas encore mais que vous rêvez de découvrir sont en dédicace pour des temps d’échanges, de discussions et de signatures sur les stands de nos libraires partenaires !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 ©Aurore Petit

