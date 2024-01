Spectacle : L’abolition des privilèges Salle Raoul Masquliez Villeneuve-d’Ascq, jeudi 14 mars 2024.

Spectacle : L’abolition des privilèges Découvrez « L’abolition des privilèges » par Hugues Duchêne et la Compagnie Le Royal Velours à la salle Masqueliez le 14, 15 et 16 mars. 14 – 16 mars Salle Raoul Masquliez A partir de 8€, sur réservation

Un volet de l’histoire

C’était la nuit du 4 août 1789. Réunis à Versailles au sein de la toute jeune Assemblée nationale, les députés décident de « détruire le régime féodal ». Dans un État en déficit permanent, où les plus riches échappent à l’impôt, ils votent l’abolition des privilèges (de la noblesse, du clergé…), tirant un trait sur des lois injustes héritées du Moyen Âge. Cet événement fondateur de l’histoire française fut racontée par Bertrand Guillot dans un livre drôle et érudit, publié en janvier 2022.

Et qui d’autre qu’Hugues Duchêne pour le porter à la scène ? Après Je m’en vais mais l’État demeure, spectacle fleuve sur le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, ce passionné de politique revient sur ces heures où tout a basculé. Point de marathon théâtral cette fois, mais un sprint d’1h15 performé par un acteur-narrateur. Celui-ci accueille le public au centre d’un espace quadri-frontal (évoquant une assemblée), incarnant à lui seul une dizaine de personnages qui ont changé la face du pays. À l’heure où notre système institutionnel s’épuise, cette formidable leçon d’histoire nous aide à comprendre le passé pour mieux envisager l’avenir.

Ce spectacle est également programmé dans le cadre des Belles Sorties 2024, une initiative de la Métropole Européenne de Lille (d’avril à juin 2024)

Infos pratiques

Durée : 1h15

A partir de 8€

Réservation sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=29

Salle Raoul Masquliez 167 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France