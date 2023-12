« Le petit B » par Marion Muzac Salle Raoul Masquliez Villeneuve-d’Ascq, 13 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

« Le petit B » par Marion Muzac Samedi 13 janvier 2024, 15h00, 18h00 Salle Raoul Masquliez A partir de 6€

Le petit B, duo chorégraphié par Marion Muzac, est une aventure de la perception destinée aux tout-petits. Samedi 13 janvier 2024 à 15h et 18h, à la salle Masqueliez. A partir de 6€.

Comme tout est mouvement à cet âge : ils voient, sentent et touchent… Ici, ils sont invités à être spectateurs avec l’entièreté de leur corps. En complicité avec la plasticienne Émilie Faïf, la chorégraphe a imaginé une surface performative, faite de mouvements, de matières et de sons, dans laquelle les enfants s’immergent.

La question de la transformation est au cœur du processus. Alors que les spectateurs sont disposés à la lisière de l’installation, les danseurs pénètrent doucement parmi eux avec l’habileté de leurs gestes et la douceur des sculptures, sur lesquelles le public est invité à s’étendre, pour observer autrement la danse.

Cette aventure immersive invite à la détente et à la contemplation. L’univers musical envoûtant et hypnotique de Johanna Luz et Vincent Barrau accentue cette plongée dans ce bain sensitif et poétique.

Infos pratiques

Samedi 13 janvier 2024 à 15h et 18h

salle Masqueliez

A partir de 6€

Réservation sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=20 ou 03 20 61 96 96

Salle Raoul Masquliez 167 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France