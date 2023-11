Spectacle : Pling-Klang d’Étienne Manceau et Mathieu Despoisse Salle Raoul Masquliez Villeneuve-d’Ascq, 13 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Découvrez le spectacle « Pling-Klang » d’Étienne Manceau et Mathieu Despoisse du 13 au 16 décembre à la Salle Masqueliez organisé par la Rose des Vents.

Ah ! Le couple, vaste question. À bien des égards il s’agit de faire et défaire, de construire ou déconstruire au quotidien… Tous deux issus du milieu du cirque, Étienne Manceau et Mathieu Despoisse se sont penchés sur cette notion pour laquelle chaque personne a sa propre définition.

Comment aborder cette invention sociale qu’est le couple par et pour un spectacle ? Comment évoquer les notions inhérentes à la vie à deux, comme l’amour, l’intimité et la désillusion ?

C’est en s’interrogeant sur les différents défis qui viennent éprouver les couples que l’un d’entre eux a attiré l’attention de nos deux compères : le montage d’un meuble Ikea ! Avec un sens certain du burlesque, ils en font l’axe principal de leur spectacle. Un défi absurde, intime et ludique.

Infos pratiques

A partir de 8€.

Salle Masqueliez

Réservation sur : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=17

Salle Raoul Masqueliez 167 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00