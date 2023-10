One day show du cercle ornithologique villeneuvois Salle Raoul-Masqueliez Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq One day show du cercle ornithologique villeneuvois Salle Raoul-Masqueliez Villeneuve-d’Ascq, 22 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. One day show du cercle ornithologique villeneuvois Dimanche 22 octobre, 09h30 Salle Raoul-Masqueliez Entrée gratuite Dimanche 22 octobre 2023, de 9h30 à 12h30, le Cercle ornithologique villeneuvois organise à la salle Raoul-Masqueliez le « One day show ».

Un événement qui rassemblera un grand nombre de ces oiseaux, « de couleurs et de postures », qui auront été jaugés, avant l’ouverture au public, par des juges internationaux.

Des éleveurs seront présents pour répondre aux questions, une bourse aux oiseaux est associée à l’exposition.

Salle Raoul-Masqueliez 167 Rue Jules Guesde 59650 Villeneuve-d'Ascq

