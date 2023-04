Soirée multiculturelle – projet Panier gagnant au féminin Salle Raoul-Masqueliez, 29 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dans le cadre du projet Panier gagnant au féminin, la ville de Villeneuve d’Ascq organise une soirée multiculturelle avec musique et petite restauration ce samedi 29 avril 2023 à 18h à la salle Masqueliez. Entrée gratuite.

En présence de Béninoises de la commune de Tanguiéta

Musique et petite restauration proposées par le centre social Larc Ensemble

En partenariat avec les associations Artisanat Solidarité Nord Bénin Nord de France (ASBNBNF) et Dina Mada (Madagascar)

Le projet villeneuvois Panier gagnant au féminin

Son objectif est de permettre à des jeunes filles exclues de l’emploi et sorties du système scolaire d’accéder à la pratique du sport collectif, en appui des communes de Tanguiéta au Bénin et de Sainte-Marie à Madagascar. Le basket a été choisi pour ses valeurs de solidarité, de respect, de persévérance et de dépassement de soi.

Les jeunes filles seront accueillies à Villeneuve d’Ascq une semaine juste avant les JO de 2024 et participeront à un tournoi amical inter-pays, organisé par les clubs sportifs amateurs de Villeneuve d’Ascq au profit d’une action de solidarité. Elles rencontreront d’autres jeunes des quartiers prioritaires de Villeneuve d’Ascq et de Lille, des élèves du lycée Dinah-Derycke et des apprentis de centres de formation, avec l’appui de deux centres sociaux, afin d’échanger sur les réalités des uns et des autres et les expériences vécues en matière d’implications citoyennes et d’activités sportives. Elles assisteront aussi à un match de gala de l’ESBVA et, en fonction du calendrier, à une épreuve relevant des actions développées au titre des Jeux olympiques.

Salle Raoul-Masqueliez 167 Rue Jules Guesde 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T18:00:00+02:00 – 2023-04-29T22:00:00+02:00

