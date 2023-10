Jazz en Rameau Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Jazz en Rameau Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Versailles, 5 décembre 2023, Versailles. Jazz en Rameau Mardi 5 décembre, 19h30 Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Entrée libre (dans la mesure de la capacité de la salle). Les Opus du conservatoire sont des temps où les différents départements de musique ont l’oppurtunité de présetner leurs travaux.

A l’occasion du rendez-vous Jazz en Rameau, les musiciens du département jazz livreront un savant mélange de reprises de standards, d’improvisations et d’arrangements qu’ils joueront pour le plaisir de vos oreilles. Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles 24 rue de la Chancellerie, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:45:00+01:00

2023-12-05T19:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:45:00+01:00 jazz improvisation Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Adresse 24 rue de la Chancellerie, Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Versailles latitude longitude 48.801677;2.124674

Salle Rameau, Hôtel de la Chancellerie Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/