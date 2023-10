SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE salle Ramadier, avenue Joseph Maury Lodève, 23 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Du 23 au 26 novembre, retrouvez la 26ème édition du Salon des artisans créateurs de Lodève qui rassemble près de 60 artisans créateurs de talent et leurs pièces uniques et originales : mode, accessoires, bijoux, mobiliers, arts de la table, décoration..

2023-11-23 17:00:00 fin : 2023-11-23 21:00:00. EUR.

salle Ramadier, avenue Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



From November 23rd to 26th, the 26th edition of the Lodève Artisan Creators’ Show brings together nearly 60 talented creators and their unique and original pieces: fashion, accessories, jewelry, furniture, tableware and home decoration.

Del 23 al 26 de noviembre, la 26ª edición del Salon des artisans créateurs de Lodève reunirá a cerca de 60 artesanos de talento para crear piezas únicas y originales: moda, accesorios, joyería, mobiliario, vajilla y decoración del hogar.

Vom 23. bis 26. November findet die 26. Ausgabe der Kunsthandwerkermesse « Salon des artisans créateurs de Lodève » statt, auf der fast 60 talentierte Kunsthandwerker ihre einzigartigen und originellen Stücke präsentieren: Mode, Accessoires, Schmuck, Möbel, Tischkultur, Dekoration.

