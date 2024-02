Aller simple Salle Radar Pin Sec Nantes, vendredi 9 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-09 19:00 –

Gratuit : oui Ouvert à tous

Court métrage de Simon Nwambeben, co-écrit et tourné par et avec les habitants du quartier Bottière-Pin Sec. Projection suivie d’une séance de questions/réponses. L’occasion d’échanger avec les habitants participants, les acteurs, les figurants et le public, sur le processus de création de ce film, du sujet traité, et surtout de la dynamique et l’émulation qu’a suscitées le projet dans le quartier.

Salle Radar Pin Sec Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 56 62 DVAJ-SudEst@mairie-nantes.fr