Fête de la Science – Conférence Salle Raboliot Les Muids, 6 octobre 2023, Les Muids.

Martin Andler est professeur émérite de mathématiques à l’université de Versailles Saint-Quentin. Il est très impliqué dans la diffusion des mathématiques auprès des jeunes et du grand public, et intervient fréquemment dans les médias.

Dans sa conférence intitulée » Indispensables mathématiques : pourquoi tant de complications ? « , il présentera quelques domaines dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important, et inattendu, et expliquera leur importance économique pour notre pays. Il commentera les études récentes mettant en évidence une dégradation forte, entamée dans les années 1990, du niveau de nos élèves en mathématiques, donnera des explications et évoquera des perspectives d’amélioration.

Salle Raboliot 112 Rue du Stade 45370 Mareau-aux-Prés Les Muids 45370 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00

