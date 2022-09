Conférence – Peuplier noir, érable negondo et castor d’Europe Salle Raboliot

Conférence – Peuplier noir, érable negondo et castor d’Europe Salle Raboliot, 7 octobre 2022, . Conférence – Peuplier noir, érable negondo et castor d’Europe Vendredi 7 octobre, 18h30 Salle Raboliot En savoir plus sur la biodiversité Salle Raboliot Rue du Stade, Mareau-aux-pres Dans le cadre de la saison culturelle de la CCTVL, Mareau-aux-Près accueille le conférencier Marc Villar de l’INRAE (l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Au programme de cette présentation : l’histoire d’un fragile équilibre sur les Îles de Mareau. Vous serons présentés le peuplier noir, l’érable negondo et le castor d’Europe. Un riche moment pour en connaitre plus sur notre formidable biodiversité ligérienne.

2022-10-07T18:30:00+02:00

2022-10-07T21:00:00+02:00 © CCTVL

Détails Autres Lieu Salle Raboliot Adresse Rue du Stade, Mareau-aux-pres lieuville Salle Raboliot

