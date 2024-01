ELTONOLOGY SALLE R2B Vouneuil Sous Biard, samedi 4 mai 2024.

ELTONOLOGY, fantastique show en l’honneur de Sir ELTON JOHN !2 heures de tubes planétaires !Un concert époustouflant dans l’univers de l’icône mondiale de la Pop, entre humour, sensibilité et extravagance, pour cet hommage à l’un des artistes les plus populaires au monde.ELTONOLOGY vous propose un show de 2 heures 100% Live des plus grands tubes de la Star : de Crocodile Rock à Rocket Man, en passant par Candle In The Wind, Funeral Of a Friend, Saturday Night’s Alright, Your Song, ou encore Don’t Let The Sun Go Down On Me, etc…Thomas Février, chanteur/pianiste est fan du chanteur britannique depuis son adolescence, il incarne son idole avec beaucoup de finesse et un immense talent, il réussit un véritable tour de force entre le chant lead, le piano lead et les 3 changements de costumes sans interruption du show.Thomas est entouré d’une équipe 5 musiciens tous également fans de la Star : Maxime Lacote/ guitares, Germain Destremont/claviers, Perrine Petite/basse et choeurs, Sébastien Buffet/ percussions, Nicolas Kieffer batterie/choeurs.Elton John, c’est plus de 50 ans de carrière, plus de 300 millions d’albums vendus, plus de 5.000 concerts dans plus de 80 pays ! Laissez-vous embarquer pour un concert inoubliable.

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86