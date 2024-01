KADANSE SALLE R2B Vouneuil Sous Biard, samedi 6 avril 2024.

Association poitevine, jeune et dynamique, KADANSE ! promeut et développe la pratique de la danse. Sur fond de pop coréenne (Kpop), les chorégraphies proposées mélangent les styles street-jazz et commercial.KADANSE ! vous propose de venir découvrir des musiques et des chorégraphies modernes, pétillantes et passionnées. Après des représentations sur diverses scènes, KADANSE ! s’invite à Vouneuil-sous-Biard pour un spectacle mêlant art et performance, rythme et équilibre.Entrez dans le Casino tenu par nos danseurs/euses et laissez-vous emporter dans une ambiance emplie d’énergie communicative et captivante.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86