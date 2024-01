VIENN ARTISTIC GEOMETRICS SALLE R2B Vouneuil Sous Biard, samedi 23 mars 2024.

L’association Vienn’Artistic, par le biais du Vienn’artistic geometrics mettra en valeur les deux familles des vents qui la composent : les bois et les cuivres. Deux familles d’instruments à vent pour deux parties riches en couleurs sonores timbrées, chaudes et éclatantes !Les timbres chaleureux, virtuoses et riches des bois seront appréciés en formations réduites dirigées sur un répertoire classique à découvrir ou redécouvrir.Puis, l’ensemble de cuivres et percussions proposera un répertoire aux sonorités éclatantes allant du tango aux musiques de film.Que ce soit les bois ou les cuivres et percussions, les musiciens et leurs chefs, Thomas Claverie et Mathias Currit, apporteront dynamisme et fraîcheur à ces répertoires souvent peu connus.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86