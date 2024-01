LOOKING FOR SALLE R2B Vouneuil Sous Biard, 8 mars 2024, Vouneuil Sous Biard.

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, rejoints par Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, s’intéressent à la question du voyage, à la quête du lieu de repos qui leur manque. Sur scène, trois chaises, petite, moyenne et grande, symbolisent cette place qu’ils espèrent trouver. Au fil du spectacle, ils la traversent avec virtuosité et drôlerie, dans un jeu de manipulation de chaises et de corps accompagné a capella par la voix pure et pétillante de Chloé.Entre lyrisme et percussion quasi-instrumentale, passant d’une langue à l’autre avec facilité et jubilation, la chanteuse adapte le rythme et les nuances de ses improvisations aux mouvements des corps de Katell et David. Au fil des mélodies populaires du Portugal, du Piémont, de la Grèce, de la Catalogne, les trois artistes prennent possession de l’espace par le dialogue, comme un chemin vers un ailleurs fantasmé.LOOking fOr est un périple à l’adresse de tous, des tout-petits aux très-grands, sur la piste des sonorités et explorations corporelles faisant écho à notre âme d’enfant.Familiale à partir de 5 ans – Durée 50 minutes

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE R2B 4 ESPACE RIVES DE BOIVRE 86580 Vouneuil Sous Biard 86