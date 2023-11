La mouette et le chat – Conte musical et théâtral tout public Salle R. Chardonnet Chantelle, 1 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Conte musical et théâtral adapté de « La Mouette et le Chat » de Sepulveda. Tout public.

2023-12-19 19:00:00 fin : 2023-12-19 20:00:00. EUR.

Salle R. Chardonnet

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Musical and theatrical tale adapted from Sepulveda’s « The Seagull and the Cat ». All audiences

Cuento musical y teatral adaptado de « La gaviota y el gato » de Sepúlveda. Todos los públicos

Musikalisch-theatralisches Märchen, adaptiert von « Die Möwe und die Katze » von Sepulveda. Für alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de tourisme Val de Sioule