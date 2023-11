Marche au Profit du Téléthon Salle R. Chardonnet Chantelle, 2 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Venez participer à la marche de 5km organisée par l’ACDL. En famille avec poussette et chien tenue en laisse. Petit parcours sécurisé et encadré autour de Chantelle. Collation offerte à l’arrivée..

2023-12-02 13:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Salle R. Chardonnet

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in the 5km walk organized by ACDL. Families with strollers and dogs on leashes. Safe, supervised walk around Chantelle. Refreshments on arrival.

Participe en la marcha de 5 km organizada por el ACDL. Se admiten familias con cochecitos y perros con correa. Un paseo corto, seguro y supervisado alrededor de Chantelle. Refrescos a la llegada.

Nehmen Sie an dem von der ACDL organisierten 5km langen Spaziergang teil. Familien mit Kinderwagen und Hund an der Leine. Kleine, gesicherte und betreute Strecke rund um Chantelle. Kostenloser Imbiss am Ziel.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme Val de Sioule