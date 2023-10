Soirée Polyphonique Corse et Pyrénéenne. Salle publique Le Teich, 18 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Cette soirée mêle les chants corses et les chants pyrénéens. Le groupe ARAPA sera accompagné du groupe coeurs d’hommes ADISHATZ de Gujan-Mestras.

Concert repas, tapas, chipirons, planches mixtes.

A partir de 19h30. Début du concert à 20h30.

Tout public.

Entrée sur prévente. Les préventes sont disponibles dans 2 points de vente jusqu’au 16/11/23. Le Central Café au Teich et Biganos Primeur à Biganos..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

Salle publique rue Claude Laymand.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This evening mixes Corsican and Pyrenean songs. The ARAPA group will be accompanied by the ADISHATZ men’s heart group from Gujan-Mestras.

Concert and meal, tapas, chipirons, mixed planks.

Starting at 7:30pm. Concert starts at 8:30pm.

Open to all.

Admission by pre-sale. Pre-sales are available at 2 outlets until 16/11/23. Le Central Café in Le Teich and Biganos Primeur in Biganos.

Esta velada combina canciones corsas y pirenaicas. El grupo ARAPA estará acompañado por el grupo Coeurs d’hommes ADISHATZ de Gujan-Mestras.

Concierto y comida, tapas, chipirones, tablas mixtas.

Comienzo a las 19.30 h. Concierto a las 20h30.

Abierto a todos.

Entrada por venta anticipada. La venta anticipada está disponible en 2 puntos de venta hasta el 16/11/23. Le Central Café en Le Teich y Biganos Primeur en Biganos.

An diesem Abend vermischen sich korsische Lieder mit Gesängen aus den Pyrenäen. Die Gruppe ARAPA wird von der Gruppe coeurs d’hommes ADISHATZ aus Gujan-Mestras begleitet.

Konzert Essen, Tapas, Chipirons, gemischte Bretter.

Ab 19.30 Uhr. Beginn des Konzerts um 20.30 Uhr.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Eintritt nur mit Vorverkauf. Vorverkäufe sind bis zum 16.11.23 in 2 Vorverkaufsstellen erhältlich. Le Central Café in Le Teich und Biganos Primeur in Biganos.

