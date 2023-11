Soirée Concert Corse Salle publique Le Teich, 17 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Les Festoyades d’ Athos vous invite à venir vibrer en écoutant le groupe corse ARAPA.

A partir de 19h30. Début du concert à 20h30.

Apéro bar.

entrée libre.

Tout public..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. .

Salle publique rue Claude Laymand

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Festoyades d’ Athos invites you to come and vibrate while listening to the Corsican group ARAPA.

Starting at 7:30pm. Concert starts at 8:30pm.

Aperitif bar.

free admission.

All ages.

Les Festoyades d’ Athos le invitan a venir a disfrutar de la música del grupo corso ARAPA.

A partir de las 19.30 h. Concierto a las 20h30.

Bar de aperitivos.

entrada gratuita.

Entrada libre.

Die Festoyades d’ Athos lädt Sie ein, mit der korsischen Gruppe ARAPA zu vibrieren.

Beginn ist um 19:30 Uhr. Beginn des Konzerts um 20:30 Uhr.

Aperitif an der Bar.

eintritt frei.

Für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Le Teich