Conférence permaculture. Salle publique Le Teich, 3 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Conférence sur la permaculture, l’électroculture et autonomie.

Cette forme d’agriculture vise à s’inspirer de la nature pour développer des systèmes agricoles en synergie, basés sur la diversité des cultures, leur résilience et leur productivité naturelle. L’objectif étant de produire un environnement harmonieux, résilient, productif et durable.

Entrée libre.

Tout public..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

Salle publique rue Claude Laymand

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Conference on permaculture, electroculture and self-sufficiency.

This form of agriculture aims to draw inspiration from nature to develop synergistic farming systems based on crop diversity, resilience and natural productivity. The aim is to produce a harmonious, resilient, productive and sustainable environment.

Free admission.

Open to all.

Conferencia sobre permacultura, electrocultura y autosuficiencia.

Esta forma de agricultura pretende inspirarse en la naturaleza para desarrollar sistemas agrícolas sinérgicos basados en la diversidad de cultivos, la resiliencia y la productividad natural. El objetivo es producir un entorno armonioso, resistente, productivo y sostenible.

Entrada gratuita.

Abierto al público en general.

Konferenz über Permakultur, Elektrokultur und Autonomie.

Diese Form der Landwirtschaft zielt darauf ab, sich von der Natur inspirieren zu lassen, um synergetische landwirtschaftliche Systeme zu entwickeln, die auf der Vielfalt der Kulturen, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer natürlichen Produktivität beruhen. Ziel ist es, eine harmonische, widerstandsfähige, produktive und nachhaltige Umwelt zu erzeugen.

Der Eintritt ist frei.

Für jedermann zugänglich.

