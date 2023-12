Cours découverte danse irlandaise Salle privée, Tauxigny-Saint-Bauld (37) Cours découverte danse irlandaise Salle privée, Tauxigny-Saint-Bauld (37), 11 février 2024, . Cours découverte danse irlandaise Dimanche 11 février 2024, 11h00 Salle privée, Tauxigny-Saint-Bauld (37) 12€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T11:00:00+01:00 – 2024-02-11T12:30:00+01:00

Cours découverte de danse irlandaise – 1 dimanche matin par mois (voir toutes les dates sur le flyer ci-joint) – 11h-12h30 – cours à la carte : possibilité de ne suivre qu'un cours, ou d'en suivre plusieurs dans l'année – le programme des danses est adapté en fonction des personnes inscrites – cours dispensés par Violaine Lemaire-Cardoen – Infos et inscriptions obligatoires avant chaque date de cours : https://violaine-danse.fr/cours/ (l'adresse précise ainsi que les informations utiles seront communiquées dès confirmation de l'inscription)
Salle privée, Tauxigny-Saint-Bauld (37)
Place de la mairie, 37310 tauxigny

Salle privée, 37310 Tauxigny-Saint-Bauld, France

