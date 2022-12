Inquiétude Salle Prévert, 19 mars 2023, Provin.

Un rocking chair se balance au centre de la scène, un homme tourne autour, l’appréhende. En Colombie, c’est le fauteuil traditionnel utilisé quotidiennement par toute la famille. «Chez moi, il n’y avait pas de chaises, seulement des rocking chairs qu’on sortait le soir dans la rue pour s’installer et regarder les gens passer » explique Edward Aleman.

Chez lui, c’est Mompox au nord de la Colombie. Et pour raconter le petit village de son enfance et son histoire, rien de mieux pour l’artiste acrobate que de transformer cet objet emblématique en agrès.

Seul sur le plateau, Edward Aleman se raconte par le corps et les mots et refait son chemin de vie à l’envers. S’il a intitulé son spectacle Inquiétude – qui signifie «hyperactivité» en espagnol – ce n’est pas un hasard.

L’inquiétude est aussi le nom qu’on donnait au fauteuil à bascule au XIXème siècle en France… Dans ce solo, cet accessoire devient un partenaire avec lequel il joue, sur lequel il se tient debout en état instable et cherche son point d’équilibre. Avec sensibilité et délicatesse et les mots de Ronan Chéneau pour fil d’Ariane, il nous convie à un voyage de l’intime et retrouve ses racines.

Pour comprendre, avancer, se battre et vivre !

Texte et interprétation : Edward Aleman

Musicien : Alexandre Bellando

Textes et dramaturgie : Ronan Chéneau

Regard extérieur : Sophie Colleu

Production : El Nucleo

Durée : 40 minutes

À partir de : 8 ans



