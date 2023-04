Lancement du programme LEADER 2023-2027 de Fougères Agglomération Salle poyvalente Le Ferré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lancement du programme LEADER 2023-2027 de Fougères Agglomération Salle poyvalente, 26 juin 2023, Le Ferré. Lancement du programme LEADER 2023-2027 de Fougères Agglomération Lundi 26 juin, 18h00 Salle poyvalente Entrée gratuite Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne vont bénéficier d’un nouveau programme européen LEADER sur la période 2023-2027. La zone couverte va réunir les deux intercommunalités. Le portage va être assuré par Fougères Agglomération. Le thème central choisi est « le changement avec les habitants ». Le Programme ouvre des sources possibles de financement pour les projets innovants et partenariaux. Objectifs de la soirée : présentation de la stratégie locale, synthèse des principales règles de financement sur 2023-2027, conseils pour réussir sa demande d’aide Publics visés : porteurs de projet (publics et privés), membres des Conseils de développement, autres personnes intéressées par la découverte des programmes européens Renseignements / Inscription : Valérie JANVIER, Chargée de mission du programme LEADER à Fougères Agglomération. Tél : 02 99 17 05 29 Salle poyvalente 25 rue de Bretagne, 35420 Le Ferré Le Ferré 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 17 05 29 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

