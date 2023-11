Concours de belote salle poyvalente 56130 Camoel Camoel, 9 décembre 2023, Camoel.

Concours de belote Samedi 9 décembre, 19h00 salle poyvalente 56130 Camoel

Inscriptions sur place à partir de 19h.

Restauration et buvette.

salle poyvalente 56130 Camoel salle poyvalente 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 59 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 82 99 56 »}, {« type »: « email », « value »: « pecheurdislande56@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-belote-camoel-1-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-10T05:00:00+01:00

