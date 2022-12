Stage de danses de Vendée Salle Port Boyer, Nantes (44)

5 €

organisé par La Ridondaine Salle Port Boyer, Nantes (44) 80, Rue du Port Boyer Salle Port Boyer, 44300 Nantes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40107 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] La Ridondaine organise un stage de danses de Vendée avec Cathy Slowinski. Au programme : Mouvante, Marchoise, Rond de l’Epine, Avant-deux du Bocage (plusieurs), Poraïe. source : événement Stage de danses de Vendée publié sur AgendaTrad

2023-01-21T14:30:00+01:00

2023-01-21T17:30:00+01:00

Lieu Salle Port Boyer, Nantes (44) Adresse 80, Rue du Port Boyer Salle Port Boyer, 44300 Nantes, France

