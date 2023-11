Marché de Noël Salle polyvalnete de Dadonville Dadonville Catégorie d’Évènement: Dadonville Marché de Noël Salle polyvalnete de Dadonville Dadonville, 19 novembre 2023, Dadonville. Marché de Noël Dimanche 19 novembre, 09h00 Salle polyvalnete de Dadonville Venue du Père Noël, tombola, idées cadeaux et animations Salle polyvalnete de Dadonville Allée Recea Christur, Dadonville Dadonville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BBGX Asso Event 45 Détails Catégorie d’Évènement: Dadonville Autres Lieu Salle polyvalnete de Dadonville Adresse Allée Recea Christur, Dadonville Ville Dadonville Lieu Ville Salle polyvalnete de Dadonville Dadonville latitude longitude 48.14251;2.25463

Salle polyvalnete de Dadonville Dadonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dadonville/