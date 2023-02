La vaccination : un outil de prévention Salle polyvalente Yvignac-la-Tour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

La vaccination : un outil de prévention Salle polyvalente, 30 mars 2023, Yvignac-la-Tour. La vaccination : un outil de prévention Jeudi 30 mars, 20h30 Salle polyvalente Se faire vacciner est le moyen le plus simple et le plus efficace pour se prémunir de certaines maladies infectieuses et de leurs complications. Salle polyvalente 6 Allée du Presbytere, 22350 Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne Les vaccins sont des médicaments d’une importance capitale pour la santé de tous, car ils permettent d’éviter un très grand nombre de maladies et d’épidémies.

Les élus MSA du territoire Les Granitiers organisent une conférence publique animée par le Dr Mélanie LE TACON, du centre de vaccination pour tous.

Gratuit et ouvert à tous

