Vide-coffres à jouets 7 et 8 octobre Salle polyvalente Yves Garré Vide-coffres à jouets, puériculture et vêtements, organisé par le Comité des fêtes à la salle polyvalente Yves Garré. Réservation à partir du 11 septembre (paiement à la réservation). Buvette et petite restauration sur place. Salle polyvalente Yves Garré Ladon Ladon

2023-10-07T08:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T08:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

