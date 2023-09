le Petit prince et autres musiques pour rêver Salle polyvalente Wavrin Catégories d’Évènement: Nord

Wavrin le Petit prince et autres musiques pour rêver Salle polyvalente Wavrin, 7 octobre 2023, Wavrin. le Petit prince et autres musiques pour rêver Samedi 7 octobre, 17h00 Salle polyvalente réservation obligatoire – gratuit ⭐️ »Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. Mais peu d’entre elles s’en souviennent. »⭐️ Le temps d’un concert, redécouvrez l’univers incontournable du Petit Prince en présence d’un narrateur et de l’ Avenir Musical de Wavrin.

Voyagez dans l'imaginaire d'un des textes les plus connus au monde Soirée magique et entrée magique : c'est gratuit, pour tout public ! Salle polyvalente 30 rue Roger Salengro, Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France

