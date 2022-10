London – New York ! Chœur de l’Opéra de Lille Salle Polyvalente Wavrin Catégories d’évènement: Nord

London – New York ! Chœur de l’Opéra de Lille Salle Polyvalente, 14 octobre 2022, Wavrin. London – New York ! Chœur de l’Opéra de Lille Vendredi 14 octobre, 20h00 Salle Polyvalente

Gratuit, sur réservations :

Proposé par l’Opéra de Lille Salle Polyvalente Rue Roger Salengro Wavrin Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France Les chanteurs du Chœur dirigés par Yves Parmentier vous invitent à une traversée de l’Atlantique, de Londres à New York. D’inspiration sacrée, classique comme populaire, ce programme devrait parler au coeur de tous les spectacteurs qui pourraient même rapidement fredonner les airs, si étrangement familiers. Elaine Hagenberg

O Love Bob Chilcott

A little Jazz Mass (extraits) Jane Puerling

London by night Morten Lauridsen

O Magnum Mysterium Steve Dobrogosz

Messe – Kyrie / Sanctus John Rutter

Extraits du Magnificat

Et misericordia

Fecit potentiam Charles V-Stanford

The blue bird Eric Whitacre

Sleep Will Todd

Christus est

Stella Benedictus Negro-spirituals

I got a robe Joe Garland

In the mood Choeur de l’Opéra de Lille

(24 chanteurs)

Direction musicale :

Yves Parmentier

Piano : Jacques Schab

Durée : 1 h

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:00:00+02:00

2022-10-14T21:00:00+02:00

