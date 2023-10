Bourse aux jouets Salle Polyvalente Vorey, 12 novembre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Bourse jouets, puériculture et vêtements de 0 à 16 ans.

Table 3 € sur réservation..

2023-11-12 08:00:00 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Salle Polyvalente

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toys, childcare and clothing fair for children aged 0 to 16.

Table 3 ? on reservation.

Feria de juguetes, puericultura y ropa para niños de 0 a 16 años.

Mesa 3? en la reserva.

Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kleidung von 0 bis 16 Jahren.

Tisch 3? mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay