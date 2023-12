Réveillon de la Saint Sylvestre Salle Polyvalente Vitrac-sur-Montane, 31 décembre 2023 19:30, Vitrac-sur-Montane.

Vitrac-sur-Montane,Corrèze

Réveillon animé par l’Orchestre Patrice Rivière (Musette et variétés) – Menu : Cocktail de champagne et Amuse-Bouche Velouté de potiron/châtaignes – Entrée : Foie gras mi-cuit, brioche tiède et chutney de figues – Brochettes de Saint-Jacques / Gambas / Lotte beurre blanc coraillé – Pause glacée – Plat : Ballotine de chapon farci aux cèpes sauce morilles – Accompagnée de 3 légumes – Cabécou sur lit de salade mesclun à l’huile de noix – Dessert: Trilogie de profiteroles, sauce chocolat – Café et cannelé ou chocolat -.

Salle Polyvalente

Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve entertainment by the Patrice Rivière Orchestra (Musette and variety) – Menu: Champagne cocktail and Amuse-Bouche Pumpkin/chestnut velouté – Starter: Semi-cooked foie gras, warm brioche and fig chutney – Skewers of scallops / Prawns / Monkfish beurre blanc coraillé – Ice cream break – Main course : Ballotine of capon stuffed with porcini mushrooms in morel mushroom sauce – Accompanied by 3 vegetables – Cabécou on a bed of mesclun salad with walnut oil – Dessert: Trilogy of profiteroles, chocolate sauce – Coffee and cannelé or chocolate –

Nochevieja amenizada por la Orquesta Patrice Rivière (Musette y variedades) – Menú: Cóctel de champán y Amuse-Bouche Velouté de calabaza y castañas – Entrante: Foie gras semicocido, brioche caliente y chutney de higos – Brochetas de vieiras / gambas / rape con beurre blanc de coral – Pausa helada – Plato principal : Ballotine de capón relleno de setas porcini en salsa de colmenillas – Acompañado de 3 verduras – Queso Cabécou sobre lecho de ensalada mesclun con aceite de nueces – Postre: Trilogía de profiteroles con salsa de chocolate – Café y canelé o chocolate –

Silvesterparty mit dem Orchester Patrice Rivière (Musette und Varieté) – Menü: Champagnercocktail und Amuse-Bouche Kürbiscremesuppe/Kastanien – Vorspeise: halbgekochte Gänseleber, lauwarme Brioche und Feigenchutney – Jakobsmuschelspieße / Gambas / Seeteufel mit weißer Butter und Koraillé – Eispause – Hauptgang: Kürbiscremesuppe mit Kastanien: Kapaunballotine gefüllt mit Steinpilzen an Morchelsauce – begleitet von 3 Gemüsesorten – Cabécou auf Mesclun-Salat mit Walnussöl – Dessert: Trilogie von Profiteroles, Schokoladensauce – Kaffee und Cannelé oder Schokolade –

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze