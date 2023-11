Marché de Noël à Virsac Salle polyvalente Virsac, 10 décembre 2023, Virsac.

Virsac,Gironde

Marché de noël à Virsac en présence du Père Noël à 15h et 17h avec les lutins Minnie et Mickey.

Exposition de créateurs, artisans d’art, producteurs.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Virsac with Santa Claus at 3pm and 5pm with the Minnie and Mickey elves.

Exhibition of designers, craftsmen and producers.

Refreshments and snacks on site.

Mercado de Navidad en Virsac con Papá Noel a las 15.00 y a las 17.00 con los duendes Minnie y Mickey.

Exposición de diseñadores, artesanos y productores.

Refrescos y tentempiés in situ.

Weihnachtsmarkt in Virsac in Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 15 Uhr und 17 Uhr mit den Kobolden Minnie und Mickey.

Ausstellung von Designern, Kunsthandwerkern und Produzenten.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme