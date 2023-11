Loto de noël à Virsac Salle polyvalente Virsac, 2 décembre 2023, Virsac.

Virsac,Gironde

Loto de noël organisé par Virsac en Fête (bon d’achat de 200€, console de jeux switch, robot aspirateur, repas spectacle à l’Ange Bleu, futuroscope et nombreux lots).

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette, salé, sucré..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle polyvalente

Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas lottery organized by Virsac en Fête (200? voucher, Switch games console, robot vacuum cleaner, Ange Bleu dinner and show, Futuroscope and many other prizes).

Doors open at 6:30pm.

Refreshment bar, sweet and savoury snacks.

Lotería de Navidad organizada por Virsac en Fête (vale de 200?, consola de juegos Switch, robot aspirador, comida y espectáculo en el Ange Bleu, Futuroscope y muchos otros premios).

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Bar, aperitivos dulces y salados.

Weihnachtslotto organisiert von Virsac en Fête (Gutschein über 200?, Switch-Spielkonsole, Staubsaugerroboter, Essen mit Show im Blauen Engel, Futuroskop und zahlreiche Preise).

Die Türen werden um 18:30 Uhr geöffnet.

Getränke, Salziges und Süßes.

